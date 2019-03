Via della Seta: Trieste, è tutto pronto

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - "E' tutto pronto a Trieste per siglare un accordo, rispettando tutte le regole, non svendendo alcunché ma anzi potenziando la parte pubblica". Lo ha detto il presidente dell'Autorità Portuale, Zeno D'Agostino, che la prossima settimana sarà a Roma per firmare un Memorandum of understanding (Mou) con il presidente cinese Xi Jinping. "Se però - indica D'Agostino - non dovesse essere firmato il 'grande' accordo, probabilmente non saranno siglati nemmeno gli accordi di più piccola entità". (ANSA).