India: crollo ponte Mumbai, 5 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 14 MAR - È di cinque morti e trenta feriti il bilancio delle vittime del crollo del ponte pedonale a Mumbai, vicino al terminal della stazione ferroviaria Chhatrapati Shivaji Maharaj.

Gli agenti della protezione civile sono ancora al lavoro alla ricerca di altri eventuali vittime imprigionate sotto le macerie. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite.