'Abusi bimbi a Taiz, crimini di guerra'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'organizzazione internazionale per i diritti umani, Amnesty International, ha denunciato abusi sessuali su bambini avvenuti a Taiz in Yemen. Lo riporta la testata saudita Arab News.

"Lo stupro e la violenza sessuale commessi in un contesto di conflitto armato sono crimini di guerra", ha dichiarato Heba Morayef, direttore di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa. "I comandanti che non hanno impedito questi atti atroci sono loro stessi responsabili dei crimini di guerra" ha aggiunto. Secondo quanto riportato da Amnesty International, quattro bambini, dagli otto ai 16 anni, hanno subito violenze sessuali negli ultimi otto mesi nella città di Taiz. Le violenze, denunciate dalle famiglie dei bambini alle autorità locali, sarebbero avvenute anche nella moschea della città. La legge yemenita prevede la pena di morte per reati di violenza sessuale.