India: elezioni, inizio voto 11 aprile

(ANSA) - NEW DELHI, 10 MAR - Le elezioni generali in India si svolgeranno in sei date tra aprile e maggio, per consentire un voto ordinato e sicuro per gli oltre 900 milioni di aventi diritto: in particolare si andrà alle urne l'11, il 18 ed il 23 aprile ed il 6, 12 e 19 maggio. Lo ha annunciato il capo della commissione elettorale Sunil Arora. In particolare, lo scaglionamento del voto consentirà al governo di schierare le forze armate in modo adeguato per prevenire violenze. Lo spoglio avverrà il 23 maggio.

Il primo ministro Narendra Modi punta alla riconferma per un secondo mandato. Nel suo entourage si spera che la recente escalation di tensione con il Pakistan faccia riguadagnare i consensi al partito nazionalista al potere, che nel voto locale di dicembre aveva perso tre stati chiave.