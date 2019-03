Corea Nord: Kim, priorità è economia

(ANSA) - PECHINO, 9 MAR - La nuova e più urgente priorità della Corea del Nord è lo sviluppare dell'anemica economia, nel mezzo delle ipotesi della ripresa dei lanci di razzi o missili.

In una lettera inviata a una conferenza nazionale di funzionari della propaganda del Partito dei Lavoratori tenutasi in settimana, il leader Kim Jong-un ha rimarcato la necessità di concentrare gli sforzi per far avanzare un'economia socialista.

A tal proposito, ha riferito la Kcna, il leader ha chiesto di lavorare all'educazione delle persone per assicurare un "grande progresso nella costruzione dell'economia socialista". E' il primo messaggio pubblico di Kim dopo il ritorno dalla missione in Vietnam e il nulla di fatto del summit con Donald Trump.