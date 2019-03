Kashmir: granata a fermata bus, feriti

(ANSA) - NEW DELHI, 7 MAR - Ventotto persone, tre delle quali versano in condizioni critiche, sono rimaste ferite questa mattina, intorno a mezzogiorno ora locale, da una granata, scagliata contro una fermata dell'autobus a Jammu, capoluogo del distretto di Jammu, nello stato indiano del Kashmir e Jammu.

Un autobus, che era fermo a pochi metri di distanza, è stato gravemente danneggiato. Il quotidiano Times of India riferisce che la polizia ha immediatamente circondato la zona e avviato una massiccia caccia ai responsabili dell'attentato, per ora senza alcun arresto. Dallo scorso maggio, questa è la terza volta che una granata viene lanciata contro i passeggeri, sempre molto numerosi, che affollano le fermate degli autobus nella città.