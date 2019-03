Su voli Air India arriva 'Viva il Paese'

(ANSA) - NEW DELHI, 5 MAR - Il nazionalismo indiano conquista anche i cieli civili: la compagnia di bandiera Air India ha chiesto a tutti i suoi equipaggi di concludere ogni annuncio con lo slogan patriottico "Jai Hind, Viva l'India". L'invito è venuto dal direttore operativo generale della compagnia, il capitano Amitabh Singh, a nome del presidente Ashwani Lohani. Singh ha sollecitato gli equipaggi ad iniziare al più presto, e ha precisato, letteralmente, che lo slogan va recitato, "dopo una breve pausa al termine dell'annuncio, con il massimo fervore". La compagnia, che era solita salutare con un Jai Hind la presenza a bordo di militari, la settimana scorsa aveva quasi dimezzato il costo dei suoi voli per tutti gli appartenenti alle Forze armate indiane. La decisione di Air India è solo la più recente di una serie di scelte nazionalistiche: già da vari mesi, in tutti i cinema indiani, prima dell'inizio di ogni proiezione viene eseguito l'inno nazionale e il pubblico è invitato ad ascoltarlo in piedi sull'attenti.