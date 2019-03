In India carta di credito unica mobilità

(ANSA) - NEW DELHI, 05 MAR - L'India lancia il programma One Nation One Card, una carta di credito, o tessera unica per la mobilità, che, grazie ad una nuova funzione abbinata al microchip delle carte di credito emesse dalle banche indiane, permetterà di pagare gli spostamenti su tutti i tipi di mezzi pubblici, dai treni agli autobus, alle metropolitane, agli aerei, ai parcheggi, ai pedaggi autostradali, semplicemente avvicinandole ai nuovi lettori automatici. E sarà accettata in tutti gli stati del paese. La nuova funzione contactless, abbinata ai microchip, così come la tecnologia dei tornelli automatici che saranno in grado di leggerla, sono stati descritti orgogliosamente da Durga Shanker Mishra, sottosegretaria del ministero dell'Edilizia e dell'Urbanistica, come il risultato di due progetti, Swagaat e Sweekar, interamente sviluppati e realizzati in India. La tessera unica della mobilità potrà essere utilizzata anche come normale carta di debito o di credito, e sarà accettata dal circuito internazionale Diners.