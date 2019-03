Filippine:tartarughe nascoste in valigia

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Avvolte in nastro adesivo e nascoste dentro delle valigie: così, in un aeroporto delle Filippine, sono state ritrovate oltre 1.500 tartarughe, pronte a finire nel mercato illegale degli animali esotici. Lo riporta la Cnn. Le tartarughe, nel loro complesso, hanno un valore di circa 76 mila euro.

Gli animali sono arrivati di contrabbando su un volo da Hong Kong e sono stati trovati in quattro bagagli non reclamati all'aeroporto internazionale di Manila. Alcune delle tartarughe scoperte sono classificate come vulnerabili dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), ma sono spesso vendute come animali domestici.