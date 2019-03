Australia: infuriano incendi nel sudest

(ANSA) - SYDNEY, 4 MAR - Continuano a infuriare fuori controllo numerosi incendi in zone rurali e boschive dello Stato del Victoria, nel sudest dell'Australia. Decine di residenti, fra le centinaia di evacuati dalle cittadine che circondano il parco statale di Bunyip, temono di aver perduto le loro case fra le fiamme.

Più di 30 incendi continuano ad ardere in condizioni definite catastrofiche dalle autorità, attraverso la Latrobe Valley e a est fino all'Alpine National Park. Fulmini senza pioggia durante il weekend hanno appiccato diversi incendi nel grande parco di Bunyip, 65 km a est di Melbourne, incenerendo oltre 12.000 ettari e distruggendo numerose abitazioni: per il momento non si registrano vittime. Circa 900 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme, con il supporto di 15 aerei cisterna. Si prevede che condizioni di forte caldo e di vento continueranno almeno fino a mercoledì, quando la pioggia dovrebbe venire in aiuto dei pompieri.