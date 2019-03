India-Pakistan, notte calma in Kashmir

(ANSA) - MUZAFFARABAD (PAKISTAN), 3 MAR - Prima notte di calma al confine tra India e Pakistan dopo gli scontri e l'escalation di tensione dei giorni scorsi. Molti abitanti della zona stanno però approfittando della tregua per lasciare le loro case nell'area di Chakoti, lungo la cosiddetta 'linea di attenzione' che divide la tormentata regione himalayana tra India e Pakistan, spostandosi in aree più sicure.

Un rappresentante del governo pachistano Moazzam Zafar ha riferito che 200 famiglie hanno già preso alloggio in tre grandi edifici pubblici nella zona. Almeno otto civili e due soldati sono stati uccisi nei giorni scorsi in Kashmir.