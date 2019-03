Ambasciatore, ricerche riprendono domani

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Nevica ancora sul Nanga Parbat. Alex Txikon tenterà un primo volo con un drone domani mattina se il tempo lo consentirà. La squadra di soccorso è attualmente a Skardu e volerà verso il campo base del Nanga Parbat domani mattina presto". Lo scrive su twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo facendo il punto sulle ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard. In precedenza sembrava che gli elicotteri pachistani con a bordo il team di soccorso fossero già in volo.