Trump a Cina: via dazi prodotti agricoli

(ANSA) - WASHINGTON, 2 MAR - "Ho appena chiesto alla Cina di rimuovere immediatamente tutte le tariffe sui nostri prodotti agricoli (inclusa la carne bovina e suina) in base al fatto che ci stiamo avanzando bene con le discussioni commerciali e non ho aumentato la loro seconda tranche di tariffe al 25% il primo marzo. Questo e' molto importante per i nostri grandi agricoltori, e per me!": lo twitta Donald Trump facendo slittare quindi la scadenza dei negoziati con Pechino, come aveva anticipato.