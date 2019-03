Malaysia: trovati 34 Rohingya

(ANSA) - BANGKOK, 2 MAR - Oltre trenta donne e bambini Rohingya sono stati ritrovati ieri lungo una spiaggia nel nord della Malaysia, dove si sospetta siano stati abbandonati in mare dai trafficanti. Lo hanno riferito le autorità di Kuala Lumpur.

Il gruppo di 34 persone, tra cui nove bambini, era affamato e ricoperto di fango vicino al villaggio di Kuala Sungai Baru, nello stato di Perlis. La polizia li ha trovati su segnalazione di alcuni residenti, che hanno aiutato parte del gruppo a raggiungere la riva.

Si crede che il gruppo sia arrivato dalla Thailandia, dove era stato inizialmente portato dai trafficanti in seguito alla fuga dal Bangladesh. La Malaysia è la destinazione preferita dei profughi Rohingya che si affidano alle onde nella speranza di fuggire dalla Birmania, dove sono perseguitati, o dai campi profughi in Bangladesh che dal 2017 ospitano oltre 700 mila persone in fuga dall'offensiva delle forze armate birmane contro la minoranza.