Indonesia: silenzio da miniera crollata

(ANSA) - GIAKARTA, 2 MAR - Non si sentono più voci provenire dal fondo della miniera d'oro crollata quattro giorni fa in Indonesia. Una ventina di operai sono stati tratti in salvo ma a decine sono rimasti sotto le macerie, mentre le ricerche continuano nella speranza di un miracolo.

Il coordinatore dei soccorsi Abdul Muin Paputungan ha detto che non è possibile entrare nella miniera, situata nel distretto Bolaang Mongondow del nord Sulawesi, mentre si lavora con una scavatrice e altri mezzi pesanti. Il bilancio della tragedia è fermo da ieri a otto morti e 20 tratti in salvo. Nella miniera sarebbero rimaste una trentina di persone.