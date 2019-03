Huawei: Cina contro estradizione Meng

(ANSA) - PECHINO, 2 MAR - La Cina "si oppone con forza all' insistenza del Canada di procedere con la cosiddetta estradizione di Meng Wanzhou e ha presentato protesta formale".

In una nota, il ministero degli Esteri risponde alla mossa del Ministero della Giustizia canadese che ieri ha dato l'ok perché proceda l'iter di estradizione in Usa di Meng, direttrice finanziaria di Huawei accusata di aver eluso le sanzioni americane all'Iran. "E' un grave incidente politico.

Sollecitiamo ancora gli Usa a ritirare la richiesta di estradizione e chiediamo al Canada il suo rilascio immediato".