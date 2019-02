Pakistan, rimane chiuso lo spazio aereo

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 FEB - Lo spazio aereo pachistano rimarrà chiuso ai voli commerciali fino alla mezzanotte di oggi ora locale (le 20:00 ora italiana). Lo ha detto l'Autorità per l'aviazione civile (Caa) di Islamabad, smentendo una notizia circolata ieri sera secondo la quale era stato parzialmente riaperto.

"Ci scusiamo per un precedente tweet in cui si parlava di una parziale riapertura dello spazio aereo", si legge in un nuovo messaggio postato oggi dalla Caa.

La misura è in vigore da ieri, in seguito alla battaglia aerea del giorno prima tra India e Pakistan sui cieli del Kashmir.