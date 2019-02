Kim ai media, "voglio denuclearizzare"

(ANSA) - PECHINO, 28 FEB - Kim Jong-un vuole denuclearizzare: rispondendo per la prima volta in assoluto alle domande dei media stranieri, il leader nordcoreano ha affermato che "se non avessi avuto quel desiderio non mi troverei qui". Sei disposto a prendere misure concrete per denuclearizzare o non ancora? "E' ciò di cui stiamo discutendo in questo momento", ha detto in base alle fasi filmate prima dei meeting allargati. Poi il soccorso di Trump: "Non alzare la voce per favore, non è come trattare con Trump", ha detto al giornalista. "Sembra che tutti siano ansiosi", ha aggiunto Kim che poi ha dribblato le domande dei giornalisti riguardo il delicato tema dei diritti umani a Pyongyang.