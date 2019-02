Indonesia: crollo miniera d'oro, 7 morti

(ANSA) - BANGKOK, 28 FEB - E' salito ad almeno sette morti il bilancio dello smottamento avvenuto martedì sera in una miniera d'oro senza licenza nel nord dell'isola di Sulawesi, in Indonesia. Mentre oltre 140 soccorritori continuano la corsa contro il tempo alla ricerca dei superstiti, 25 dei quali già estratti dalle macerie, si calcola che almeno un'altra trentina di minatori siano ancora intrappolati.

La miniera si trova in un'area povera, dove centinaia di uomini si sono improvvisati cercatori d'oro nella speranza di arricchirsi. Il fenomeno è in crescita in Asia e in Africa, ed espone i minatori a pericoli che vanno dai crolli improvvisi alla contaminazione da mercurio utilizzato nella lavorazione dell'oro, senza protezioni sufficienti.