Mezzo milione bimbi Rohingya rifugiati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Mezzo milione di bambini Rohingya sono rifugiati apolidi nell'area di Cox's Bazar nel Bangladesh sudorientale, sempre più preoccupati per il loro futuro, e vulnerabili a frustrazioni e disperazione. La denuncia arriva dall'Unicef che sottolinea "l'ampio sforzo umanitario del Governo del Bangladesh con il supporto internazionale", tuttavia non sufficiente a trovare soluzioni per i piccoli Rohingya che vivono nell'insediamento di rifugiati più ampio e affollato al mondo. La maggior parte è stata costretta a scappare dalla Birmania in Bangladesh ad agosto 2017.

In Birmania, la maggior parte di loro non ha identità legale o cittadinanza. In Bangladesh, i bambini non vengono registrati alla nascita, non hanno identità legale né tantomeno lo status di rifugiati. "Se in Myanmar non si creeranno le condizioni utili per un loro ritorno a casa, i bambini Rohingya rimarranno una minoranza senza alcun tipo di status. In questo modo - osserva l'Unicef - i bambini non possono andare a scuola.