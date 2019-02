Kashmir: Pakistan, trattare con India

(ANSA) - ISLAMABAD, 27 FEB - Il premier pachistano, Imran Khan, ha detto che il suo Paese è pronto ad aprire un dialogo con l'India per evitare un'escalation della crisi in atto. In un discorso alla nazione, il primo ministro ha affermato che "il buon senso deve prevalere" e che vanno evitati da entrambe le parti "errori di calcolo". "Siamo pronti per ogni genere di dialogo e inchiesta su Pulwana", ha aggiunto Imran Khan, riferendosi al recente attentato nella parte indiana del Kashmir in cui almeno 40 militari di New Delhi sono stati uccisi e per il quale l'India accusa il Pakistan. Per quanto riguarda l'abbattimento oggi di due jet indiani da parte della contraerea pachistana, dopo gli attacchi effettuati ieri dall'aviazione di New Delhi, il premier ha detto che il Pakistan ha voluto "mostrare all'India che abbiamo le nostre capacità". "Abbiamo abbattuto i loro aerei e abbiamo i loro piloti", ha confermato Imran Khan.