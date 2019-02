Kim partito in treno per il Vietnam

(ANSA) - PECHINO, 23 FEB - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è partito oggi a bordo di un treno speciale per il Vietnam. Lo riferisce l'agenzia Tass, citando da Pyongyang una fonte anonima. Kim ha in programma il 27 e 28 febbraio il secondo summit con il presidente Usa Donald Trump, preceduto da una "visita ufficiale di amicizia" in Vietnam. Il treno sarebbe partito intorno alle 17 da Pyongyang (le 9:00 in Italia) e per raggiungere Hanoi seguirà un percorso tutto all'interno della Cina.

Il "supremo comandante" in questo si appresterebbe a seguire le orme del nonno Kim Il-sung, il fondatore dello Stato e della dinastia, nonché ultimo leader nordcoreano a recarsi in Vietnam, appunto in treno, circa 60 anni fa.