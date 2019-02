India: liquore adulterato, 93 i morti

(ANSA) - GAUHATI (INDIA), 23 FEB - Sale a 93 morti e 200 intossicati il bilancio di due distinti episodi nel nordest dell'India in cui persone hanno bevuto liquore adulterato. Lo riferiscono le autorità.

Il ministro della Sanità dello Stato di Assam, Himanta Biswa Sharma, ha detto che delle 200 persone tuttora ricoverate, alcune sono in gravi condizioni: 34 pazienti sono morte nelle ultime 24 ore.

La maggior parte delle vittime è raccoglitore di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat, nello stato di Assam, che hanno consumato un liquore contaminato con alcol metilico, una sostanza chimica che attacca il sistema nervoso centrale.

L'Assam è il più grande stato indiano per produzione di tè, con oltre 1.000 piantagioni che producono oltre il 50% del tè indiano.