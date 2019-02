Taiwan: Tsai vuole ricandidarsi nel 2020

(ANSA) - PECHINO, 19 FEB - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si ricandiderà nel 2020 "fiduciosa" di poter conquistare un secondo mandato a dispetto della popolarità in calo e soprattutto la decisa ostilità di Pechino. E' l'annuncio fatto in una intervista esclusiva alla Cnn: lo scopo è completare il mio progetto per l'isola che la Cina valuta come provincia ribelle. "E' naturale che qualunque presidente in carica voglia fare di più per il suo Paese e voglia finire le cose in agenda", dice Tsai, prima donna a guidare Taiwan da maggio 2016 sposando un approccio indipendentista.