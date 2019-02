India: donne riammesse a lavoro miniera

(ANSA) - NEW DELHI, 14 FEB - In India anche le donne potranno lavorare in miniera. Lo ha stabilito New Delhi, cancellando un divieto che risaliva al 1952, compiendo quello che è stato presentato come un passo verso l'effettiva parità tra uomo e donna, ma che infrange il "tetto di cristallo" al contrario.

Il governo federale ha autorizzato per ora l'ingresso delle donne in una delle più grandi compagnie minerarie pubbliche dell'India, la Singareni Collieries Company Limited (SCCL), dove potranno lavorare nelle gallerie sotterranee, secondo quanto scrive il quotidiano Times of India.

Lo scorso 4 febbraio il divieto è stato cancellato con un nuovo regolamento, e le donne sono state autorizzate anche a coprire turni di notte.

Rappresentanti della compagnia hanno annunciato che le selezioni delle candidate si apriranno entro due mesi, e che le assunte dovranno seguire un training piuttosto intenso.

La compagnia gestisce 48 miniere (29 sottoterra e 19 a cielo aperto), con 47 mila operai.