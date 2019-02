Dazi: per accordo ancora molto da fare

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Resta ancora "molto da fare" per arrivare a una bozza di accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina": lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al negoziato in corso a Pechino.

Fino ad ora ci sono stati "pochi progressi" - spiegano le fonti - e ci sono ancora differenze su diversi punti. Dunque - si sottolinea - è ancora presto per arrivare a un testo da presentare al presidente Usa Donald Trump e al leader cinese Xi Jinping nel prossimo summit ancora da programmare.