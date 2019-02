Cina: boom al botteghino per Capodanno

(ANSA) - PECHINO, 6 FEB - Il Capodanno cinese fa ricco il botteghino che centra il nuovo record di incassi in un singolo giorno: l'atteso cartoon di Peppa Pig dedicato alla ricorrenza è al settimo posto malgrado il boom del trailer che online ha avuto più di 1,5 miliardi di visualizzazioni, battuto dall'altro titolo di animazione "Boonie Bears: Blast into the Past".

Martedì, primo giorno dell'anno del Maiale, i biglietti venduti hanno toccato il controvalore di 1,43 miliardi di yuan (210 milioni di dollari), in aumento sugli 1,27 miliardi di 12 mesi fa, in base alle rilevazioni del sito specializzato Maoyan.

Ai primi tre posti altrettante commedie made in China: "Crazy Alien" con 403 milioni di yuan, poi "Pegasus" e "Il nuovo re della commedia". La famosa porcellina britannica, finita per un periodo del 2018 nelle maglie della censura di Pechino per l'uso "improprio" e di protesta che ne veniva fatto, senza però essere mai messa al bando, ha accumulato 22,5 milioni di yuan con "Peppa celebra il nuovo anno cinese".