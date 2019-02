Afghanistan: due giornalisti uccisi

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Due giornalisti sono stati uccisi ieri notte in Afghanistan nell'assalto di un gruppo armato ad una stazione radiofonica nella provincia di Takhar, nel nord-est. Lo riferiscono i media locali. Le vittime sono un giornalista ed uno speaker. La polizia ha reso noto che il commando, dopo aver fatto irruzione negli studi aprendo il fuoco sullo staff, è riuscito a fuggire. Il mese scorso i talebani avevano ucciso un altro giornalista. Nel 2018 l'anno nero: ben 15 uccisi. Secondo Reporters Without Borders, l'Afghanistan è tra i tre paesi più pericolosi al mondo per la stampa, insieme con Siria e Messico.