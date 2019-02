Acs: Asia Bibi è ancora in Pakistan

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Asia Bibi è ancora in Pakistan", la notizia che sia stata trasferita in Canada - diffusa dal suo legale - "non è purtroppo fondata". Lo riferisce Aiuto alla Chiesa che Soffre, la fondazione pontificia che segue la vicenda. "Acs prega perché prestissimo possa ricongiungersi con le proprie figlie" riporta un tweet.