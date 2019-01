India: Modi a studenti, non solo esami

(ANSA) - NEW DELHI, 29 GEN - "Ricordate che esiste la vita, oltre agli esami": lo ha detto il premier indiano Narendra Modi nel corso di Pariksha Pe Charcha, l'incontro interattivo con oltre 2000 studenti, docenti, e genitori dei ragazzi, che si è svolto questa mattina nello stadio Talkatoria, a Delhi. L'incontro, che replicava il primo, di un anno fa, organizzato in vista degli esami di mid-term per gli studenti delle superiori, che inizieranno ai primi di febbraio, si poteva seguire in diretta dalla rete televisiva nazionale Dooradarshan. Il quotidiano Times of India scrive che, per l'occasione, lo stato del Gujarat, di cui Modi fu Governatore per tre mandati, ha imposto la visione obbligatoria dell'incontro ad oltre 10 mila scuole e ha chiesto ai responsabili di tutti gli istituti di stendere rapporti sulla partecipazione degli studenti e dei professori all'evento.