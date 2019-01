Dazi: Mnuchin, attesi progressi con Cina

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, si attende "significativi progressi" dal nuovo round di trattative commerciali con la Cina, che si apre domani a Washington. In un'intervista a Fox Business, Mnuchin spiega come il caso Huawei sia separato dalle trattative commerciali.