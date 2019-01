Tolti a Malaysia gare paralimpiche nuoto

(ANSA) - TEL AVIV, 27 GEN - Il Comitato internazionale dei giochi paralimpici (Icp) ha tolto oggi alla Malaysia il diritto di ospitare i campionati mondiali di nuoto, che dovevano svolgersi a Kuching fra il 29 luglio e il 4 agosto. La ragione - ha spiegato da Londra la direzione dell'Icp - è dovuta alla decisione delle autorità malesi di "non autorizzare la partecipazione di atleti israeliani". "Questa è una forte presa di posizione contro l'odio e il bigottismo", ha commentato il ministero degli esteri di Israele. Il presidente del Comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons, ha spiegato che "tutti i campionati mondiali devono essere aperti a tutti gli atleti" e che le diverse Nazioni devono essere messe in condizione di poter partecipare "in piena sicurezza e senza discriminazioni. Quando un Paese ospite esclude atleti di una particolare Nazione, per ragioni politiche, non ci resta altra alternativa che cercare un altro luogo che ospiti quei campionati".