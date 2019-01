Caldo record a Melbourne, fino 44 gradi

(ANSA) - MELBOURNE, 25 GEN - Decine di migliaia di case e uffici di Melbourne, seconda città dell'Australia, sono rimasti senza elettricità e aria condizionata nella giornata più calda da un decennio a questa parte, con temperature che hanno raggiunto fino a 44 gradi. Nella capitale dello Stato di Victoria, con 5 milioni di abitanti, è stato emesso un allerta per il giorno più caldo dal 7 febbraio 2009, quando il termometro arrivò a segnare i 46,4 gradi e si verificarono devastanti incendi con 173 morti e duemila case distrutte in tutto lo Stato. Una serie di roghi sta già interessando il sudest dell'Australia, e le autorità hanno avvisato la popolazione dell'alto rischio incendi. Il ministro dell'energia Lily D'Ambrosio ha detto che tre grandi generatori sono andati fuori uso per l'uso intenso dei condizionatori d'aria.