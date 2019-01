Malaysia: nominato nuovo re Abdullah

(ANSA) - BANGKOK, 24 GEN - Il sultano dello stato di Pahang, Abdullah Sultan Ahmad Shah, è stato nominato oggi nuovo re della Malaysia, in un'elezione che si era resa necessaria dopo l'improvvisa abdicazione di re Muhammad V a inizio gennaio.

Abdullah (59 anni), la cui nomina era ampiamente prevista, era il primo in lista nella solita rotazione tra sultani dei nove stati della Malaysia, che vengono scelti per il trono del regno per un periodo di cinque anni. Il nuovo sovrano, che ha studiato in Gran Bretagna, è membro del consiglio della Fifa e di altre federazioni sportive internazionali relative all'hockey. I poteri del sovrano sono largamente cerimoniali, ma tra la maggioranza musulmana malay la carica riveste una certa importanza simbolica di protettore dell'islam e delle tradizioni locali.