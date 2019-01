Frana a ovest dell'Indonesia, 6 morti

(ANSA) - GIACARTA, 23 GEN - Almeno sei persone, tra cui due neonati, sono morte in Indonesia a causa di una frana provocata dall'esondazione di una diga dopo le forti piogge che si sono abbattute sul distretto occidentale di Gowa: lo ha reso noto il capo del distretto, Adnan Purichta Ichsann.

Le squadre dei soccorsi sono ancora al lavoro per evacuare i residenti e portarli in luoghi sicuri.

Ichsann ha spiegato che le autorità hanno dovuto aprire la diga e l'acqua fuoriuscita ha provocato la frana e allagamenti in alcune zone.