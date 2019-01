Ex premier Su guiderà nuovo governo

(ANSA) - PECHINO, 11 GEN - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha annunciato oggi che l'ex premier Su Tseng-chang sarà alla guida di un nuovo governo dopo le dimissioni presentate oggi dall'esecutivo guidato da William Lai.

Il cambio è maturato dopo la pesante sconfitta che il Partito democratico progressista (Dpp), lo stesso di Tsai, ha incassato a novembre durante un'importante tornata elettorale locale che ha visto vincere con ampi margini il partito nazionalista (Kmt).

Si è trattato di elezioni viste come una prova generale per testare l'umore dell'elettorato in vista del voto presidenziale e delle politiche del 2020. Su ha guidato il governo dal 2006 al 2007 ed è stato presidente del Dpp tra il 2012 e il 2014.

Durante la presidenza Tsai i rapporti tra Taiwan e Cina sono diventati pessimi: Pechino vede Taipei come parte integrante del suo territorio sotto il principio della "Unica Cina", al quale Tsai ha sempre rifiutato la sua adesione.