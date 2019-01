Birmania:niente libertà reporter Reuters

(ANSA) - YANGON, 11 GEN - Un tribunale birmano ha respinto il ricorso in appello di due giornalisti della Reuters riconosciuti colpevoli di possesso illegale di documenti riservati e condannati a 7 di reclusione. Il giudice Aung Naing ha detto che i loro avvocati non hanno fornito sufficienti prove per dimostrare la loro innocenza.

I reporter, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, entrambi birmani, sono stati arrestati nel 2017 mentre conducevano un'inchiesta sulle violenze compiute dai militari contro appartenenti alla minoranza musulmana dei Rohingya.