Australia: cessato allarme a Melbourne

(ANSA) - SYDNEY, 9 GEN - Cessato allarme a Melbourne e Canberra, dove nelle prime ore del mattino è scattato il protocollo di sicurezza a seguito della segnalazione di alcuni pacchi sospetti recapitati a vari consolati, tra cui quello italiano. La polizia ne sta ancora esaminando il contenuto ma sembra sia da escludere che si tratti di materiale pericoloso, tanto che lo staff di alcune rappresentanze diplomatiche che aveva lasciato gli edifici ha potuto far rientro nelle rispettive sedi. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze hanno circondato, secondo quanto previsto in questi casi, le sedi diplomatiche interessate, tra cui quelle di India, Germania, Italia, Spagna e Corea del Sud. Anche alcuni enti che fanno capo agli Stati Uniti e alla Svizzera hanno segnalato di aver ricevuto pacchi sospetti. Il sito delle squadre di emergenza australiane ha registrato almeno 10 segnalazioni, ma senza nessuna conseguenza in nessuna delle due città.