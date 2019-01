Dazi, a Pechino colloqui Usa-Cina

(ANSA) - PECHINO, 7 GEN - Cina e Usa hanno riavviato oggi a Pechino i colloqui sull'articolato negoziato commerciale, in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires.

La delegazione americana, guidata dal vice Rappresentante sul commercio Jeffrey D. Gerrish, include funzionari dei ministeri dell'Agricoltura, dell'Energia e del Tesoro, e si confronterà con quella cinese fino a domani su temi, sollecitati dagli Usa, quali il riequilibrio dell'interscambio commerciale e le tensioni su trasferimento forzato di tecnologie e accesso ai mercati. Alla vigilia dei colloqui sia Trump sia Xi hanno lanciato segnali positivi apprezzati peraltro dai mercati azionari: il tycoon ha parlato di "grandi progessi" finora e della volontà di Pechino di raggiungere un accordo, mentre Xi ha menzionato la "collaborazione" tra i due Paesi come unica opzione possibile.