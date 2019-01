India: scontri per il tempio 'profanato'

(ANSA) - NEW DELHI, 3 GEN - Fondamentalisti indù hanno chiuso i negozi, paralizzando le attività e si sono scontrati con la polizia nello stato indiano del Kerala, per protestare anche oggi contro quella che ritengono una profanazione, l'ingresso di due donne nel tempio di Sabarimala, tradizionalmente proibito al genere femminile. Sostenitori del partito Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi hanno anche organizzato marce di protesta come parte di uno sciopero convocato dal Sabarimala Karma Samithi, un'organizzazione ombrello dei gruppi indù.