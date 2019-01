Giappone, scossa di magnitudo 5.0

(ANSA) - TOKYO, 03 GEN - Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest del Giappone, alle 18.10 locali (10:10 in Italia). Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.

Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. Un treno superveloce Shinkansen ha effettuato uno stop d'emergenza durante il verificarsi del sisma.