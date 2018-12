Tokyo: auto contro pedoni, 8 feriti

(ANSA) - TOKYO, 1 GEN - Arrestato a Tokyo un giovane che con un minivan avrebbe intenzionalmente investito le gente che si trovava per strada a festeggiare il capodanno, ferendo almeno otto persone.

La polizia ha preso in custodia il ventenne, sospettato di aver intenzionalmente cercato di uccidere guidando l'auto in una strada che era stata chiusa al traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi su Takeshita Dori, una strada ben nota ai turisti e ai fan della cultura pop e della moda, che corre proprio vicino al santuario Meiji a Harajuku, quartiere di Shibuya.