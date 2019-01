Indonesia: frana a Giava, 9 morti

(ANSA) - GIACARTA, 1 GEN - E' salito ad almeno nove il bilancio delle vittime provocate dalla frana nel villaggio di Sirnaresmi, nel distretto di Sukabumi dell'isola indonesiana di Giava: i dispersi sono finora 34.

Una valanga di pietre e fango causata da piogge torrenziali ha travolto una trentina di case del villaggio. Circa 500 persone tra soldati, agenti di polizia e residenti sono al lavoro in queste ore alla ricerca di eventuali superstiti.

Finora tre persone ferite sono state tratte in salvo, mentre un bebe' estratto dalle macerie vivo è poi morto in ospedale.