Afghanistan: uccisi 27 miliziani Isis

(ANSA) - KABUL, 31 DIC - Un responsabile dei servizi d'intelligence dell'Isis e altri 26 membri dell'organizzazione sono stati uccisi in un'operazione delle forze armate afghane nella provincia orientale di Nangarhar, secondo quanto riferito da fonti ufficiali oggi.

Attaullah Khugyani, portavoce del governatore della provincia, ha affermato in un comunicato che l'attacco è avvenuto la notte scorsa nel villaggio di Shalkhi, nel distretto di Achin. "Nell'operazione - ha aggiunto il portavoce - è stato ucciso Sidiqyar Orakzai, capo dei servizi d'intelligence dello Stato islamico in Afghanistan, insieme a 26 altri miliziani, e quattro loro basi sono state distrutte". Venerdì scorso Qari Riaz, un altro responsabile militare dell'Isis, è stato ucciso nella stessa provincia di Nangarhar, nel distretto di Chaparhar, in un raid aereo delle forze della coalizione internazionale.

Mentre sempre la scorsa settimana 16 membri di squadre suicide dell'Isis sono stati uccisi in attacchi coordinati aerei e di terra delle forze speciali afghane.