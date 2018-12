Tsunami Indonesia: continua impegno Msf

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Continua l'impegno dell'équipe di Medici senza Frontiere, iniziato sette giorni fa, nel fornire supporto medico ai centri sanitari di Labuan e Carita, tra le aree maggiormente interessate dallo tsunami che ha flagellato lo Stretto di Sunda in Indonesia. "MSF - ha dichiarato Dirna Mayasari, vice coordinatrice medica in Indonesia - ha istituito due tipi di equipe mediche di emergenza, fisse e mobili. Stiamo supportando i centri sanitari esistenti e visitando le popolazioni colpite nelle comunità. Nei centri sanitari, MSF fornisce assistenza medica e assicura che i protocolli di prevenzione delle infezioni siano in atto". L'équipe di MSF ha anche avviato l'attività di pronto soccorso psicologico nelle prossime settimane verrà lanciato un programma di salute mentale. Secondo MSF, i bisogni medici urgenti dei sopravvissuti includono: controlli medici efficaci per traumi e malattie croniche; assistenza prenatale ee parto sicuro per donne incinta e diagnosi precoce di possibili epidemie