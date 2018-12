Filippine: Duterte, molestai cameriera

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' di nuovo polemica sul presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte. Durante un comizio pubblico nella città di Kidapawan, il presidente ha raccontato di aver molestato la sua cameriera quando era un ragazzino e di aver confessato il fatto a un prete al liceo che per ottenere il perdono gli chiese di recitare il Padre nostro. "Entrai nella stanza della cameriera mentre dormiva e la toccai nelle parti intime cercando di andare oltre, ma lei dormiva", ha detto Duterte aggiungendo poi di averla lasciata in pace per poi tornare una seconda volta in camera sua.

Il presidente ha raccontato l'episodio per potersi scagliare di nuovo contro la Chiesa che lo ha più volte criticato, tacciandola di ipocrisia in merito allo scandalo di pedofilia che l'ha travolta. Ma l'associazione per i diritti delle donne 'Gabriela' ha denunciato i commenti 'repellenti' di Duterte chiedendo le sue dimissioni e sostenendo che la sua confessione equivale a un reato di tentato stupro.