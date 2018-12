Bangladesh al voto per le parlamentari

(ANSA) - DACCA, 30 DIC - Sono iniziate stamattina in Bangladesh le operazioni di voto per le elezioni parlamentari, considerate un referendum su quello che i critici vedono come un governo sempre più autoritario della prima ministra Sheikh Hasina.

Il principale rivale di Hasina è la ex premier Khaleda Zia, capo del Partito nazionalista del Bangladesh, ritenuta ineleggibile da un tribunale per la sua passata detenzione con accuse di corruzione.