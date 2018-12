Pakistan: altra bimba stuprata e uccisa

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 DIC - Non c'è fine all'orrore in Pakistan. A 24 ore dal ritrovamento in una scarpata ad Abbottabad del corpicino martoriato di Faryal, di appena 3 anni, oggi la polizia ha scoperto in un cimitero di Noshera nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa il cadavere di un'altra bambina di 9 anni, violentata e torturata prima di essere uccisa.

La polizia ha riferito che la bambina era andata alla scuola religiosa che frequentava ma non aveva fatto ritorno a casa.

L'esame post-mortem ha evidenziato che la piccola ha subito uno stupro prima di essere uccisa.