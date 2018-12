Hacker rubano nomi disertori nordcoreani

(ANSA) - SEUL, 28 DIC - La Corea del Sud ha subito un attacco di hacker che hanno rubato i nomi e gli indirizzi di circa 1.000 disertori della Corea del Nord: lo ha reso noto oggi un ufficio regionale del centro Hana per il reinsediamento.

L'attacco è stato scoperto la settimana scorsa e il centro Hana sta notificando i disertori interessati. Il ministero sudcoreano per l'unificazione ha affermato che è stata avviata un'inchiesta ma non si conosce ancora l'identità degli hacker.

Dalla fine della guerra di Corea del 1950-53 circa 30.000 nordcoreani sono fuggiti in Corea del Sud.