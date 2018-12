Huawei: Meng,'orgogliosa di mia società'

(ANSA) - PECHINO, 12 DIC - "Sono a Vancouver, di nuovo con la mia famiglia. Sono orgogliosa di Huawei e sono orgogliosa della mia patria. Grazie per le vostre preoccupazioni". Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei, ha affidato a WeChat (Twitter cinese) le prime parole dopo la scarcerazione su cauzione decisa nella notte dalla corte di Vancouver.

Il messaggio di Meng, arrestata il primo dicembre in Canada su richiesta Usa per la violazione delle sanzioni americane all'Iran, è stato rilanciato anche dall'account del Quotidiano del Popolo, "voce" del Pcc.